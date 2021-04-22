السعودية تتبنى 60 مبادرة لحماية البيئة بتكلفة 50 مليار ريال

المواطن - الرياض

اعتمدت السعودية الاستراتيجية الوطنية للبيئة، والتي تضمنت إعادة هيكلة شاملة لقطاع البيئة، لتحقيق الاستدامة البيئية، والاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، والمشاركة البيئية، وأنشأت لذلك خمسة مراكز بيئية متخصصة، وأطلقت أكثر من 60 مبادرة تتناول كافة جوانب البيئة بتكلفة إجمالية تتجاوز 50 مليار ريال، كما اعتمدت نظاماً جديداً للبيئة يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

تعزيز الاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية

وقبل أيام تم افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، باستثمارٍ مباشر من شركة أعمال الطاقة والمياه الدولية (أكوا باور) السعودية، وهو أول مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، وتبلغ طاقته الإنتاجية 300 ميجاوات حيث سيُسهم في خفض حوالي 500 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية.

كما أنشأت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر مصنعٍ في العالم لتنقية غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يُستفاد منه في صناعات عدة، منها صناعة المغذيات الزراعية، والاحتياجات الطبية، والمشروبات الغازية.

مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

ومؤخرًا أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن مبادرة “السعودية الخضراء“، ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية، من خلال زراعة 50 مليار في شجرة، في أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.

تقليل الانبعاثات الكربونية

وستعمل مبادرة “السعودية الخضراء” على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من (4%) من الإسهامات العالمية، من خلال مشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحو أكثر من (130) مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

كما سيؤدي تنفيذ مبادرة “السعودية الخضراء” إلى رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضي المملكة، ما يعادل (600) ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.

بالإضافة إلى ذلك فإن مبادرة “السعودية الخضراء” تدعم جهود المملكة لاستعادة مساحة تعادل ( 40مليون) هكتار من الأراضي المتدهورة، مما يمثل (4%) من الهدف العالمي لإعادة تأهيل مليار هكتار.

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