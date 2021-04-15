الشيخ المنيع: نقضنا حكمًا لصالح الملك فهد وأصدرنا آخر ضد الملك عبدالله

المواطن - متابعة

قال الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، بأن القضاء في السعودية مستقل ولم يتأثر بأي سلطات أو وجهات.

وضرب الشيخ المنيع أمثلة على استقلالية القضاء في المملكة خلال لقائه في برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر، مشيرًا إلى أن أول مثال حول دعوى بين الملك فهد رحمه الله وعبدالرحمن فقيه على أرض في الطائف.

نقض حكم لصالح الملك فهد:

وأضاف: الحكم الأولي صدر لصالح الملك فهد، ولكن عندما وصلتنا القضية في محكمة التمييز نقضنا الحكم وأصدرنا حكمًا لصالح الفقيه، وحينها وصلنا شكر وثناء من الملك فهد على أمانتنا وإعلائنا شأن القضاء في المملكة.

إصدار حكم ضد الملك عبدالله:

وأردف المنيع قائلًا: وفي قضية للملك عبدالله رحمه الله حول أرض في المدينة أصدرنا حكمًا ضد الملك، أما القضية الثالثة فهي صك للأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز في مكة ونقضنا حينئذ الصك المقدم من الأمير، وهذا يعتبر أسمى درجات الاستقلالية للقضاء التي لم تتأثر بأي سلطات.

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