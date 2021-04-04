المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان الكرواتي ألين هورفات والبرازيلي بريكليس شاموسكا عن تشكيل مباراة النصر والفيصلي، المقرر انطلاقها بعد قليل.

النصر والفيصلي:

ويلعب النصر والفيصلي على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020/ 2021.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من المباراة، الفريق المتأهل من مواجهة التعاون ضد الفتح المقامة الآن، حيث تُشير النتيجة إلى تقدم سكري القصيم بهدف نظيف مع بداية أحداث الشوط الثاني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تشكيل مباراة اليوم:

وجاء تشكيل العالمي في مباراة النصر والفيصلي اليوم، كالتالي؛ براد جونز، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، سلطان الغنام، عبدالرحمن العبيد، بيتروس، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، نور الدين أمرابط، عبدالفتاح عسيري وعبدالرزاق حمدالله.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراة اليوم، كل من؛ وليد عبدالله، مايكون بيريرا، سامي النجعي، علي لاجامي، مختار علي، خالد الغنام، فراس البريكان، محمد مران ورائد الغامدي.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل عنابي سدير في مباراة النصر والفيصلي اليوم كالتالي؛ أحمد كسار، إيغور روسي، رافائيل سيلفا، محمد قاسم، علي مجرشي، هشام فايق، ألكسندر أمالفيتانو، أحمد كعبي، جليرمي أوجستو وجوليو تافاريس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في مباراة اليوم كل من؛ مصطفى ملائكة، عبدالله الحسن، خالد السميري، إسماعيل عمر، وليد الأحمد، شايع شراحيلي، حسين قاسم، محمد الصيعري وعبدالعزيز آل شريد.

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