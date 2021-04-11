وضع حجر أساس حلبة فورمولا 1 بجدة

المواطن - مروة نبيل

وضع رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، حجر أساس حلبة سباق فورمولا 1 في جدة، اليوم الأحد.

وضع حجر أساس حلبة سباق فورمولا 1:

ونشر حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء وضع الأمير خالد بن سلطان لحجر أساس حلبة سباق فورمولا 1 بحضور أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي.

ويشهد الموسم المقبل من البطولة العالمية رقمًا قياسيًّا تمثل في إدراج 23 سباقًا، منها أول سباق فورمولا في السعودية، حيث يُقام في جدة، يوم 28 من شهر نوفمبر 2021.

السعودية تستضيف البطولات الكبرى:

واستضافت السعودية خلال العامين الأخيرين عددًا من الأحداث الدولية الرياضية الكبرى، تنوعت بين المنافسات والبطولات والسباقات العالمية المختلفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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