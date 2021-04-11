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وضع حجر أساس حلبة فورمولا 1 بجدة

وضع حجر أساس حلبة فورمولا 1 بجدة

2021/04/11
الساعة 9:48 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وضع حجر أساس حلبة فورمولا 1 بجدة وضع حجر أساس الحلبة - المصدر @SAMF_GOV
المواطن - مروة نبيل

وضع رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، حجر أساس حلبة سباق فورمولا 1 في جدة، اليوم الأحد.

وضع حجر أساس حلبة سباق فورمولا 1:

ونشر حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء وضع الأمير خالد بن سلطان لحجر أساس حلبة سباق فورمولا 1 بحضور أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي.

أمين محافظة جدة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات
رئيس الاتحاد السعودي للسيارات وأمين محافظة جدة – المصدر @SAMF_GOV

ويشهد الموسم المقبل من البطولة العالمية رقمًا قياسيًّا تمثل في إدراج 23 سباقًا، منها أول سباق فورمولا في السعودية، حيث يُقام في جدة، يوم 28 من شهر نوفمبر 2021.

حجر أساس فورمولا 1 1
جانب من وضع حجر الأساس – المصدر @SAMF_GOV

السعودية تستضيف البطولات الكبرى:

واستضافت السعودية خلال العامين الأخيرين عددًا من الأحداث الدولية الرياضية الكبرى، تنوعت بين المنافسات والبطولات والسباقات العالمية المختلفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

حجر أساس فورمولا 1
وضع حجر الأساس – المصدر @SAMF_GOV
فورمولا 1 في جدة
وضع حجر أساس الحلبة – المصدر @SAMF_GOV
فورمولا 1
حلبة فورمولا – المصدر @SAMF_GOV


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