الفراج: التويجري رجل استثنائي ترك بصمة في الإعلام الرياضي

المواطن - مروة نبيل

حرص الإعلامي وليد الفراج على تقدم التعازي إلى أسرة الإعلامي الرياضي الراحل عادل التويجري في أول ظهور له في برنامج “الدوري مع وليد”، بعد وفاته.

وليد الفراج يُشيد بمشوار عادل التويجري

وقال وليد الفراج في بداية الحلقة: “لا يخفى على أحد صعوبة حلقة اليوم على اعتبار أنها أول حلقة يظهر فيها البرنامج بعد إجازة حلول عيد الفطر المبارك، أول شيء كل عام وأنتم بخير وتعودون بخير وسلامة”.

وتابع: “ورحم الله كل من فقدناهم وليسوا معنا في هذا العيد، قبل أسبوع الجميع يعلم أننا فقدنا زميلًا وأخًا عزيزًا وصديقًا ورفيقًا هو عادل التويجري الله يرحمه، والحقيقة الموضوع كان صدمة كبيرة صدمة الفقد والوفاة المفاجئة وصدمة عمر ومشوار طويل قضيناه سويًا ومع بقية الزملاء في هذا البرنامج”.

وأضاف في حديثه عن التويجري قائلًا: “ابتداءً من راديو شبكة وتلفزيون العرب art ثم برنامج الجولة و7 مواسم في برنامج أكشن يا دوري في مجموعة إم بي سي، وعامين الآن في برنامج الدوري مع وليد، الحقيقة تجربة طويلة وليست سهلة، ولكن نحن مؤمنين ونحمد الله هذا قضاء الله وقدره وهذا الطريق سنذهب إليه جميعًا”.

وأردف: “لا أريد أن أستهلك كثيرًا من وقت الحلقة ستظل هذه مشاعر خاصة لزملاء عمل، صحيح عادل التويجري رحمه الله قيمة وقامة وأحد أركان الإعلام الرياضي في السعودية، وشاهدتم جميعًا كيف كانت ردة الفعل على المستوى الجماهيري والشعبي والمسؤولين الحقيقة الكل تفاعل مع هذا الحدث الجلل، ولكن لا بد أن تستمر الحياة”.

واختتم الفراج تصريحاته بشأن الإعلامي الراحل قائلًا: “أتقدم بخالص التعازي لوالده، ووالدته، وزوجته وبناته الثلاثة، بلا شك لديهم اسم يفتخرون به فهو لم يكن رجلًا عاديًا بل كان رجلًا استثنائيًا ترك بصمة في الإعلام الرياضي لن تُنسى، الجميع تأثر برحيله، وأتقدم باسمي واسم زملائي في البرنامج بخالص التعازي لأشقائه”.

نقاد الدوري مع وليد يودعونه

وفي السياق ذاته، حرص النقاد الرياضيون في برنامج الدوري مع وليد على توديع زميلهم الراحل، وقال: “سلطان اللحياني: رحمة الله على عادل التويجري.. الشيء المرتبط بلسانه الله يحسن خاتمتنا.. ما أجملها من خاتمة في العشر الأواخر.. العزاء لكل أسرته”.

وعلق خالد القحطاني قائلًا: الله يرحم عادل.. عمل نقلة كبيرة في العمل الرياضي كناقد”، وقال المستشار التحكيمي محمد فودة: “الراحل عشرة أكثر من 10 سنوات.. الله يرحمه ويغفر له.. صاحب القلب الأبيض”، وتابع غرم العمري: “فقدنا قامة وهامة في المجال الإعلامي”.

وتابع المستشار التحكيمي سمير عثمان: “رحمة الله على عادل التويجري.. تلقيت التعازي فيه من الرياضيين في مصر”، وقال الإعلامي سلطان الغشيان: “عادل صاحب المعدن الأصيل”، وأضاف محمد العنزي: “الراحل رجل في كل مواقفه”، وعلق جمال عارف قائلًا: “كان الراحل صاحب القلب الأبيض”.

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