النصر يفاوض نجم برشلونة

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ ما دفعها للتفكير في ضم أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني.

النصر يرغب في ضم بيانيتش:

وأبدى البوسني ميراليم بيانيتش رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث إنه يعيش فترة صعبة، في ظلل تهميشه من قبل المدرب الهولندي رونالد كومان.

ودخل نادي النصر في مفاوضات قوية مع بيانيتش صاحب الـ31 عامًا، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن رغبة تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في ضمه، وذلك وفقًا لصحيفة “البيان”.

وشارك الصربي ميراليم بيانيتش في 28 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الموسم في جميع البطولات، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، حيث لم ينجح في التسجيل أو صناعة الأهداف.

العالمي هذا الموسم:

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، وذلك بعد فوزه على السد القطري في الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة من 26 مباراة، وذلك بعد فوزه على الفيصلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26.

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