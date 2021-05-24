تشيلسي يحسم موقفه من ضم هالاند

المواطن - مروة نبيل

حسم نادي تشيلسي الإنجليزي موقفه من التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إيرلينج هالاند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تشيلسي لن يضم هالاند

وأكدت صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الاثنين، أن نادي تشيلسي قرر محاولة التعاقد مع أسماء أخرى بدلًا من هالاند، وسط أنباء عن تخصيصه 150 مليون جنيه إسترليني، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ولفتت الصحيفة إلى أن النادي الإنجليزي، قرر عدم إهدار الوقت في محاولات ضم هالاند، خاصة أنه بات قريبًا من الاستمرار مع دورتموند، بعد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا، ويرغب في الاستمرار مع الفريق الألماني لموسم آخر على الأقل.

ويسعى تشيلسي لضم مهاجم من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي، بعد فشل الثنائي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافيرتز في التألق، كما ربطت تقارير صحافية سابقة بينه وبين نجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

البلوز في الدوري الإنجليزي

واختتم البلوز مشواره في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالأمس، بالخسارة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، ليتجمد رصيده عند 67 نقطة في المركز الرابع.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الرياضي المقبل، حيث استفاد من تعثر ليستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير، ليخطف بطاقة التأهل.

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