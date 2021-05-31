رسميًّا شاموسكا مدربًا لـ الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

شاموسكا يقود الشباب:

وأشار حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة برئاسة خالد البلطان وقعت عقدًا مع شاموسكا لمدة موسمين، وتمنت لله التوفيق في مهمته المقبلة مع شيخ الأندية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثاني، وسيشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، ويطمح للظهور بشكل مميز والمنافسة على الألقاب مع المدرب البرازيلي.

المدرب البرازيلي مع الفيصلي:

يُعد المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا من أبرز المدربين في الملاعب السعودية خلال المواسم الأخيرة، وكلل مجهوده بقيادة الفيصلي لحصد لقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.

وقاد المدرب البرازيلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في أكثر من 85 مباراة بجميع البطولات، وحصد لقب أغلى الكؤوس، ويمكن الاطلاع على مسيرته مع عنابي سدير عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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