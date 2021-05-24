معاناة نابولي تُهدد تعاقده مع أليجري

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن فرصة تعاقد نادي نابولي الإيطالي مع مدرب يوفنتوس السابق، ماسيمليانو أليجري لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل باتت صعبة.

نابولي يفشل في التأهل لدوري الأبطال

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضد هيلاس فيرونا، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، وسقط في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

وتراجع الفريق الجنوبي بقيادة مدربه جينارو جاتوزو إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوز يوفنتوس على بولونيا في الجولة ذاتها، ليفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وقرر رئيس مجلس إدارة نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم ضد فيرونا، رحيل جاتوزو بعد عامين، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة، كما حرص حساب النادي على “تويتر”، على شكره.

صعوبة استقدام أليجري

وأكدت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، أن دي لورينتيس كان يحلم بالتعاقد مع ماسيمليانو أليجري، لخلافة جاتوزو، ولكن فشل نابولي في التأهل لدوري أبطال أوروبا، أضر بفرصه في استقدامه لتدريب الفريق.

وأضافت: “لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان السابق، كان على اتصال بالنادي الجنوبي، لكن أيضًا دوري الأبطال قد يلعب دورًا في تغيير وجهته، خاصة وأن عائدات البطولة المتوقعة والبالغة 50 مليون يورو، لن يحصل عليها الفريق بعد فشله في التأهل”.

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