الأخضر الأولمبي يختتم معسكره بإسبانيا ويصل الرياض غدًا

المواطن - محمد سمعه

اختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ” الأخضر الأولمبي” معسكره الإعدادي الذي أُقيم في مدينة ماربيا الإسبانية، في إطار الاستعدادات لخوض دورة الألعاب الأولمبية شهر يوليو المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية صباح اليوم الاثنين، تحت إشراف المدرب سعد الشهري حيث تخلل التدريبات مرانًا على الكرات العرضية.

معسكر آخر للأخضر يوم 23 يونيو في المملكة

يذكر أنه من المقرر وصول بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا إلى السعودية صباح الغد الثلاثاء حيث سيتم تدشين معسكر داخلي للأخضر استعدادًا للأولمبياد يوم 23 يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي الأولمبي سيواجه منتخبات البرازيل وألمانيا وساحل العاج في المجموعة الرابعة ضمن مباريات مرحلة دور المجموعات في أولمبياد طوكيو.

مباريات الأخضر الأولمبي في طوكيو

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مشواره في أولمبياد طوكيو، يوم 22 يوليو بمواجهة ساحل العاج على ملعب يوكوهاما، ثم يُلاقي منتخب ألمانيا تحت 23 عامًا، يوم 25، على الملعب ذاته أيضًا.

ومن المقرر أن يختتم منتخب السعودية تحت 23 عامًا مباريات في مرحلة المجموعات بأولمبياد طوكيو، يوم 27 يوليو، حيث يلعب مع البرازيل على ملعب سايتاما 2002.

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