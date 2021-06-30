الفيصلي يُحقق رقمًا مميزًا

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بشكل جيد خلال منافسات الموسم المنصرم من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي يتألق:

وأشاد حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء عنابي سدير موسم 2020/ 2021، مؤكدًا أنه وصل إلى رقم مميز في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الوصول إلى الهدف رقم 400 في تاريخ مشاركاته بمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008/ 2009.

عنابي سدير الموسم الماضي:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز التاسع برصيد 36 نقطة من الفوز 9 مرات والتعادل في مثلهم، وخسر 12 مباراة.

على الجانب الآخر، نجح عنابي سدير في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المباراة النهائية بنتيجة 3/ 2، وسيشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

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