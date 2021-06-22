القهوة تقي من هذه الأمراض مع تقدم العمر

المواطن - متابعة

خلصت دراسة إلى أن تناول القهوة يقي من مشاكل الكبد في المراحل المتقدمة من العمر.

استهلاك القهوة

وقال الباحثون، الذين قاموا بدراسة التاريخ الطبي وحجم استهلاك القهوة لدى نصف مليون بريطاني، إن من يتناولون القهوة تنخفض لديهم احتمالية الإصابة بأمراض الكبد المزمنة بنسبة 21 % مقارنة بمن لا يتناولونها.

الحد من الالتهابات

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الدراسة أوضحت أن مشروب القهوة يحتوي على مادتي الكافيستول والقهويول، اللتين يعتقد أنهما تساعدان في الحد من الالتهاب الذي يمكن أن يضر بالكبد. وتوجد هاتان المادتان بمستويات مرتفعة في البن المطحون.

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