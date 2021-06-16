انطلاق الدوري الإسباني 15 أغسطس

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن موعد انطلاق منافسات الدوري الإسباني الممتاز موسم 2021/ 2022.

تحديد موعد انطلاق الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الرياضي الجديد في عطلة نهاية الأسبوع، التي توافق يوم 15 أغسطس المقبل.

وتوصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الدوري الإسباني (لا ليغا)، والمجلس الأعلى للرياضة الإسبانية، لاتفاق خلال اجتماع ترأسه المدير العام للرياضة، ألبرت سولير، وفقًا للبيان الذي أصدره المجلس.

واتفق خافيير تيباس ولويس روبياليس، رئيسا لا ليغا والاتحاد الإسباني لكرة القدم، على عدم إقامة مباريات في المسابقة المحلية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافق 23 أبريل 2022، وهو اليوم الذي من المقرر أن يقام فيه نهائي كأس الملك.

مباريات نهاية العام في الليغا

واتخذ المجلس الأعلى للرياضة قرارًا نهائيًا، بشأن يوم 31 ديسمبر 2021، بسبب “الخلاف القائم” بين لا ليغا واتحاد الكرة، حيث ستُلعب ثلاث مباريات من الدوري الإسباني في اليوم الأخير من العام، لكنها ستخضع لـ”معايير” تتعلق ببعد الملاعب التي تستضيف المباريات.

وذكر المجلس الأعلى للرياضة: “فقط الفرق التي يتعين عليها أن تسافر في نطاق الحد الأدنى، ستكون قادرة على خوض مباريات، وذلك من أجل احترام عودتها في الوقت المناسب، للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة”.

ووجه سولير الشكر إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم ولا ليغا، على “استعدادهما للحوار لتزويد مسابقاتنا بإطار من اليقين الضروري”.

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