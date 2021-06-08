خطورة شرب 4 أكواب من القهوة يومياً

المواطن - متابعة

كشفت دراسة جديدة أن شرب 4 أكواب يومياً من القهوة يمكن أن تضاعف خطر الإصابة بمرض “الغلوكوما” أو المياه الزرقاء الذي يصيب العيون.

وأوضحت الدراسة أن هذا المرض يحدث نتيجة ارتفاع الضغط بشكل غير طبيعي في العينين، ويلحق ضررا كبيرا في العصب البصري، وعادة ما يعتبر السبب الرئيسي وراء إصابة أشخاص تزيد أعمارهم عن 60 عاماً بالعمى.

الفئة الأكثر عرضة للخطر

وأضافت الدراسة إن الفئة الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالمرض نتيجة شرب القهوة هو أولئك الذين لديهم استعداد وراثي نحو ضغط العين، ودرس الباحثون حالات أكثر من 120 ألف مريض في مستشفى جبل سيناء الشهيرة في نيويورك، مركزين على البيانات الغذائية والصحية والوراثية لهؤلاء، وتتراوح أعمار المرضى بين 39- 73 عاماً.

وخلصت الدراسة إلى أن الذين لديهم تاريخ عائلي قوي من مرض “الغولكوما” معرضون لخطر أكبر للإصابة خاصة مع القهوة، داعية إياهم إلى تقليل كميات القهوة التي يشربونها، نظرا لاحتوائها على مادة الكافيين.

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