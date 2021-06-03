كأس السوبر الأوروبي في بلفاست 11 أغسطس

المواطن - مروة نبيل

أكد اتحاد إيرلندا الشمالية لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ستُقام في العاصمة بلفاست شهر أغسطس المقبل، كما هو مخطط لها.

كأس السوبر الأوروبي في بلفاست رسميًا

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، نقلًا عن الاتحاد الإيرلندي أن بلفاست ستستضيف مباراة كأس السوبر الأوروبي يوم 11 أغسطس، ولن يتم نقلها إلى العاصمة التركية إسطنبول.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت مؤخرًا نقل المباراة إلى إسطنبول كتعويض لها عن عدم استضافتها لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي تم نقله إلى مدينة بورتو البرتغالية، بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

وعلق رئيس الاتحاد الإيرلندي الشمالي، باتريك نيلسون، على مباراة كأس السوبر الأوروبي قائلًا: “نحن على تواصل مع شركائنا في يويفا بشأن هذه المسألة، وبعد تلك المناقشات يسعدنا تأكيدهم إقامة المباراة في بلفاست”.

تشيلسي وفياريال يحلمان باللقب

ويخوض تشيلسي نهائي كأس السوبر الأوروبي باعتباره بطلًا لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في المباراة النهائية، ليُحقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال من الفوز على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، ليضرب موعدًا من تشيلسي في بلفاست، بحثًا عن لقب جديد.

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