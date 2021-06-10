لوسيانو فييتو مطلوب في الدوري الأرجنتيني

المواطن - مروة نبيل

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لوسيانو فييتو باهتمام أحد أندية الدوري الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ريفر بليت مهتم بضم لوسيانو فييتو

وأشارت شبكةTNT SPORT الأرجنتينية، اليوم الخميس، إلى أن إدارة نادي ريفر بليت الأرجنتيني ترغب في التعاقد مع لوسيانو فييتو في الميركاتو الصيفي، حيث إنه من أبرز أهداف المدير الفني مارسيلو غالاردو.

وأكدت تقارير صحافية خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود رغبة في نادي الهلال بالاستغناء عن فييتو، وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقة أجنبية جديدة، إلا أن المدير الفني ليوناردو جارديم لم يحسم موقفه بشكل نهائي.

فييتو مع الهلال

وكان الأرجنتيني لوسيانو فييتو صاحب الـ27 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 3.5 مليون يورو.

وشارك فييتو في 33 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 11 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 6 مرات، وتمكن من صناعة 5 أهداف.

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