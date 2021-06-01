وليد بن بدر مدافعًا عن مينيز: هُم يحاربونه لمعرفتهم بقيمته

المواطن - مروة نبيل

دافع العضو الذهبي بنادي النصر الأمير وليد بن بدر، عن مدرب الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي مانو مينيز، مؤكدًا أن التعاقد معه لم يكن عشوائيًّا.

وليد بن بدر يُدافع عن مينيز:

وتحدث الأمير وليد بن بدر عن مينيز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مدربنا الحالي من أفضل المدربين فهو مدرب السامبا لعامين متتاليين وخلالها أشرف على تدريب الأولمبي البرازيلي كذلك”.

وتابع العضو الذهبي بنادي النصر قائلًا: “هل تعرفون معنى تكليـفه بالإشـراف الفني على المنتخبين سويًّا؟!، وهل هناك من كان يعتقد أن التعاقد معه كان عشوائيًّا ولشهرٍ فقط؟!.. هُمْ يحاربونه لمعرفتهم بقيمته فما عذركم؟!”.

سبب التعاقد مع المدرب البرازيلي:

ونشر الأمير وليد بن بدر مقطع فيديو لتصريح رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر وحديثه عن أسباب التعاقد مع المدرب البرازيلي لقيادة الفريق، وقال: “اتفقنا مع الرمز الأمير خالد بن فهد على التوجه للمدرسة التدريبية اللاتينية”.

وتابع: “وكان لدينا 3 خيارات أولية من بينهم مانو مينيز، فاعتذر أحدهم لأسباب ارتباطه بعقود مع ناديه من الصعب إنهاؤها بسهولة، والثاني اعتذر عن التدريب في منطقة الشرق الأوسط بهذا التوقيت”.

وأضاف: “مانو مينيز كان من الأهداف المهمة بالنسبة لنا، وتم تقييمه جيدًا قبل التعاقد معه، فسيرته الذاتية معروفة من تدريب أندية كبيرة والمنتخب البرازيلي، وله تاريخه واسمه الكبير بالبرازيل، وشخصيته وفكره الفني وإدارته الجيدة للمجموعة”.

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