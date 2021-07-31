البرازيل تهزم مصر وتصعد لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب البرازيل الأولمبي في الفوز على نظيره المصري بهدف دون مقابل ليصعد إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 في منافسات كرة القدم.

ملخص مباراة مصر والبرازيل

وبدأ الشوط الأول بأفضلية للاعبي السيليساو لكنها لم تُترجم لفرص خطيرة، مع وجود بعض المحاولات الهجومية من قبل لاعبي منتخب مصر عبر رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر.

ولكن في غفلة دفاعية من لاعبي منتخب مصر الأولمبي، تمكن لاعبو السيليساو من إحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ37 عبر ماثيوس كونها بعد تمريرة متقنة من اللاعب ريتشارلسون.

وانتهى الشوط الأول بتقدم السيليساو بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب السيلساو ضغطه الهجومي بكل قوة ليحاول إضافة الهدف الثاني ولكن تألق الحارس المصري محمد الشناوي حافظ على النتيجة كما هي وهي تقدم منتخب السيلساو بهدف.

ولم يحدث أي جديد في اللقاء، ليفوز منتخب السيلساو بهدف دون مقابل.

البرازيل تواجه الفائز من المكسيك وكوريا الجنوبية

يذكر أن منتخب السيلساو سيواجه الفائز من مباراة كويا الجنوبية والمكسيك في دور نصف النهائي في أولمبياد طوكيو ظهر الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن راقصي السامبا فازوا بالميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم بـ دورة الألعاب الأولمبية 2016 التي أُقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

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