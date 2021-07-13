التعادل يحسم ودية السعودية ضد رومانيا

المواطن - مروة نبيل

انتهت، مباراة السعودية ضد رومانيا الودية التي أُقيمت على ملعب موغوسوايا بالتعادل بدون أهداف بين المنتخبين في آخر استعدادات الأخضر قبل دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

السعودية ضد رومانيا:

وبدأ المدير الفني سعد الشهري مباراة السعودية ضد رومانيا بتشكيل مكون من؛ محمد الربيعي، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، علي الحسن، سلمان الفرج، أيمن يحيى، سامي النجعي، سالم الدوسري وعبدالله الحمدان.

وضغط منتخب السعودية الأولمبي منذ البداية أملًا في هز الشباك مبكرًا، ولكن لم تنجح محاولاته، في ظل الدفاع القوي من لاعبي رومانيا، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المواجهة الودية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أجرى سعد الشهري العديد من التغييرات للحفاظ على اللاعبين وتجهيزهم قبل أولمبياد طوكيو 2020، وسط محاولات من الأخضر لتسجيل هدف وتحقيق فوز معنوي، إلا أنهم لم يتمكنوا من هز الشباك.

الأخضر في الأولمبياد:

وأعلن سعد الشهري قائمة منتخب السعودية المشاركة في “أولمبياد طوكيو 2020″، والتي تضم 3 لاعبين فوق السن، وهم؛ سلمان الفرج، سالم الدوسري وياسر الشهراني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمباراة البرازيل يوم 28 يوليو.

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