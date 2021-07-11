الوصل يحسم مصير فابيو ليما رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أصدر نادي الوصل الإماراتي بيانًا رسميًّا، قبل قليل، يوضح من خلاله مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي فابيو ليما في الموسم الرياضي الجديد.

الوصل يتمسك بالبرازيلي فابيو ليما

وجاء بيان الوصل الإماراتي كالتالي: “نؤكد شركة الوصل لكرة القدم أن جميع الأخبار المتداولة عن انتقال فابيو ليما لا أساس لها من الصحة، وأن النادي لم تصله أي عروض خارجية، وفيما يخص العروض المحلية التي وصلت تم رفضها جملة وتفصيلًا”.

وتابع البيان الذي تم نشره عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وتشدد شركة الكرة على أنه لا يوجد نية للتفريط في اللاعب الذي يُعد ركيزة أساسية للفريق، خاصة وأن عقده يمتد حتى نهاية الموسم القادم وجاري العمل على تجديد التعاقد معه”.

اهتمام سعودي بضم النجم البرازيلي:

وارتبط اسم فابيو ليما خلال الأيام القليلة الماضية بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل أن يُثير وكيل أعمال الجدل بتصريحات صحافية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن هناك ناديًا سعوديًّا آخر يُنافس الاتحاد على ضم نجم فريق الوصل الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط تأكيد بأن العميد مصر على حسم الصفقة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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