تشكيل الفراعنة المتوقع لـ مباراة مصر والبرازيل

المواطن - محمد سمعه

يترقب الجمهور المصري اليوم، مباراة مصر والبرازيل التي تنطلق في الواحدة من ظهر اليوم ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد طوكيو في كرة القدم.

تشكيل مصر المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع للمنتخب المصري بقيادة المدرب شوقي غريب مكونًا من: “محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمود حمدي “الونش”، أحمد حجازي، أسامة جلال، أحمد فتوح، كريم العراقي، عمار حمدي، أكرم توفيق، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، أحمد ياسر ريان”.

وسيواجه الفائز من مباراة المنتخب المصري ضد البرازيل، الفائز من مباراة كويا الجنوبية والمكسيك في دور نصف النهائي.

وسبق لـ منتخب مصر الأولمبي أن تقابل وديًا مع المنتخب البرازيلي الأولمبي في القاهرة ووقتها فاز منتخب مصر بنتيجة هدفين لهدف.

وكانت مواجهات دور الثمانية في أولمبياد طوكيو انطلقت بلقاء ساحل العاج والمنتخب الإسباني،كذلك ستواجه اليابان، منتخب نيوزيلاندا في الثانية عشر ظهرًا بتوقيت السعودية، وتلعب مصر مع البرازيل في الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، وكوريا الجنوبية مع المكسيك في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية.

مباراة مصر والبرازيل تتكرر بعد 9 سنوات

يذكر أن مباراة مصر والبرازيل، تُعد تكرارًا للمباراة التي قامت بين الفريقين في مرحلة دور المجموعات بـ أولمبياد لندن عام 2012، قبل 9 سنوات حيث فاز المنتخب البرازيلي على نظيره المصري بثلاثية مقابل هدفين، وسجل للفراعنة آنذاك كل من محمد أبو تريكة نجم الأهلي المصري السابق ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الحالي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة