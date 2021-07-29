تهاني القحطاني .. طالبة تنافس أقوى لاعبات الجودو عالميًا

المواطن - محمد سمعه

تخوض تهاني القحطاني لاعبة المنتخب السعودي للجودو مباراة مهمة صباح الغد الجمعة ضمن منافسات الجودو بـ دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2020″.

وستواجه القحطاني اللاعبة الإسرائيلية هيرشوكو راز وذلك ضمن مباريات الدور الإقصائي لمنافسة الجودو لوزن الـ78 كيلوجرامًا في دورة الألعاب الأولمبية، حيث تنطلق المباراة في السادسة إلا ربع صباحًا بتوقيت السعودية.

وتمنى السعوديون التوفيق لـ القحطاني صباح الغد في مباراتها، وذلك للمضي قدمًا نحو تحقيق نتائج إيجابية باسم المملكة في لعبة الجودو في المحفل العالمي.

كما شاركت تهاني القحطاني في منافسات بطولة العالم التي أُقيمت في بودابست، ونجحت في الحصول على الميدالية الفضية خلال مشاركتها في بطولة المملكة للجودو عام 2019، وتوجت بالميدالية الذهبية في العام التالي.

طالبة تنافس أمهر لاعبات الجودو بالعالم

جدير بالذكر أن تهاني القحطاني لا تزال طالبة كما أعربت عن رغبتها بتحقيق بطولات عالمية ودولية باسم السعودية في رياضة الجودو لتكون النموذج المثالي للمرأة السعودية الطموحة بحسب تصريحات صحفية سابقة.

وكانت القحطاني بدأت ممارسة رياضة الجودو في عام 2018 في مركز تدريب اتحاد الجودو في جامعة الملك سعود في الرياض.

دعم وزير الرياضة يحفز تهاني القحطاني

وتحظى القحطاني بدعم كبير من رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بجانب المساندة الجماهيرية الكبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على متابعة تدريبات تهاني القحطاني الأخيرة، والتقط الصور التذكارية مع اللاعبة، لتحفيزها قبل المواجهة المرتقبة ضد الإسرائيلية رزا هيرشكو في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

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