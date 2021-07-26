رئيس تونس يعفي وزيري الدفاع والعدل

المواطن - متابعة

أعفى الرئيس التونسي، قيس سعيد كلًا من وزيري الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان ضمن سلسلة قرارات إلحاقية للإجراءات التي أعلن عنها يوم أمس الأحد.

قرارات رئيس تونس

وكان الرئيس التونسي أصدر أمس عددًا من القرارات تضمنت إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية من منصبه، كما قرر تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن رئيسه راشد الغنوشي وعن كل أعضاء المجلس.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية تقرر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

الأمن يتصدى لمحاولة الغنوشي

وكان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإرهابية في تونس ورئيس البرلمان الذي تم تجميد نشاطه حاول اقتحام مبنى مجلس نواب الشعب إلا أن الأمن حال بينه وبين دخول البرلمان.

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