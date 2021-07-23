لقطات من انطلاق حفل أولمبياد طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

انطلق، قبل قليل، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “أولمبياد طوكيو 2020″، بدون حضور جماهيري بسبب جائحة كورونا.

انطلاق حفل أولمبياد طوكيو 2020

وبدأ حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 المقام على الملعب الأولمبي في العاصمة اليابانية، بإطلاق الألعاب النارية المميزة؛ لتضيء سماء الاستاد بطريقة مبهرة.

ومن المقرر أن يقتصر البيان الافتتاحي الذي سيتوله الإمبراطور الياباني ناروهيتو على 17 كلمة منصوص عليها في الميثاق الأولمبي، وستكون هناك عروض مميزة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كورونا يؤجل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية

وكان من المقرر أن تُقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية شهر يوليو العام الماضي، إلا أن انتشار فيروس كورونا وقيود السفر بين الدول تسببا في تأجيلها إلى صيف 2021 بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية.

وتسببت جائحة كورونا في إيقاف جميع المسابقات الرياضية العام الماضي، قبل أن تعود الدوريات وبطولات الأندية القارية بدون جماهير، كما تم تأجيل كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” إلى العام الحالي أيضًا، وتوج منتخب إيطاليا باللقب.

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