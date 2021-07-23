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لقطات من انطلاق حفل أولمبياد طوكيو 2020
بدون حضور جماهيري بسبب كورونا

لقطات من انطلاق حفل أولمبياد طوكيو 2020

2021/07/23
الساعة 2:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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لقطات من انطلاق حفل أولمبياد طوكيو 2020 جانب من الحفل - المصدر @JogosOlimpicos
المواطن - مروة نبيل

انطلق، قبل قليل، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “أولمبياد طوكيو 2020″، بدون حضور جماهيري بسبب جائحة كورونا.

انطلاق حفل أولمبياد طوكيو 2020

وبدأ حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 المقام على الملعب الأولمبي في العاصمة اليابانية، بإطلاق الألعاب النارية المميزة؛ لتضيء سماء الاستاد بطريقة مبهرة.

 

الالعاب الاولمبية
الألعاب النارية في حفل الافتتاح – المصدر @Tokyo2020

ومن المقرر أن يقتصر البيان الافتتاحي الذي سيتوله الإمبراطور الياباني ناروهيتو على 17 كلمة منصوص عليها في الميثاق الأولمبي، وستكون هناك عروض مميزة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

أولمبياد طوكيو 2020
جانب من الحفل – المصدر @JogosOlimpicos

كورونا يؤجل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية

وكان من المقرر أن تُقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية شهر يوليو العام الماضي، إلا أن انتشار فيروس كورونا وقيود السفر بين الدول تسببا في تأجيلها إلى صيف 2021 بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية.

وتسببت جائحة كورونا في إيقاف جميع المسابقات الرياضية العام الماضي، قبل أن تعود الدوريات وبطولات الأندية القارية بدون جماهير، كما تم تأجيل كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” إلى العام الحالي أيضًا، وتوج منتخب إيطاليا باللقب.

دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020
جانب من الحفل – المصدر @JogosOlimpicos


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