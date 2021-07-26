موعد مباراة الفتح وتورينو الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره تورينو الإيطالي، تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الفتح يلاقي تورينو وديًّا:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد تورينو على ملعب بريسانون في مدينة بريكسن الإيطالية، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وأعلن نادي تورينو الإيطالي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن طرح تذاكر لمباراته الودية ضد النموذجي تصل قيمتها إلى 10 يورو للتذكرة الواحدة، مع الالتزام بعدد محدد، مطالبًا الجماهير بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

المرحلة الأخيرة من الإعداد:

ومن المقرر أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة من إعداد الفريق الأول لكرة القدم في الأحساء بعد الانتهاء من المعسكر والعودة إلى السعودية والذي سيستعد من خلالها النموذجي لخوض أول مواجهاته بدوري الموسم الجديد.

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