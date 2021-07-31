موعد مباراتي نصف نهائي أولمبياد طوكيو

المواطن - محمد سمعه

تنطلق مباراتا دور الـ4 في أولمبياد طوكيو ضمن منافسات كرة القدم صباح الثلاثاء المقبل.

توقيت مباراتي نصف نهائي أولمبياد طوكيو:

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي المكسيك والبرازيل في تمام الحادية عشرة صباحًا بتوقيت المملكة، بينما المباراة الثانية بين فريقي اليابان وإسبانيا في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة.

اليابان والمكسيك والبرازيل وإسبانيا بدور الـ4:

وكان منتخب اليابان تأهل على حساب نيوزيلاند إلى دور نصف النهائي، بينما تأهل منتخب إسبانيا على حساب ساحل العاج، وتأهل منتخب المكسيك إلى دور نصف النهائي على حساب منتخب كوريا الجنوبية، بينما تأهل المنتخب البرازيلي على حساب نظيره المصري.

وستقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والمُتوج بالميدالية البرونزية يوم الجمعة المقبل في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة، أما نهائي الأولمبياد فسوف يقام السبت المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة.

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