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موعد مباراتي نصف نهائي أولمبياد طوكيو
بعد تأهل البرازيل والمكسيك واليابان وإسبانيا

موعد مباراتي نصف نهائي أولمبياد طوكيو

2021/07/31
الساعة 8:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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موعد مباراتي نصف نهائي أولمبياد طوكيو مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية
المواطن - محمد سمعه

تنطلق مباراتا دور الـ4 في أولمبياد طوكيو ضمن منافسات كرة القدم صباح الثلاثاء المقبل.

توقيت مباراتي نصف نهائي أولمبياد طوكيو:

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي المكسيك والبرازيل في تمام الحادية عشرة صباحًا بتوقيت المملكة، بينما المباراة الثانية بين فريقي اليابان وإسبانيا في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة.

لقاء اليابان ونيوزيلاندا

اليابان والمكسيك والبرازيل وإسبانيا بدور الـ4:

وكان منتخب اليابان تأهل على حساب نيوزيلاند إلى دور نصف النهائي، بينما تأهل منتخب إسبانيا على حساب ساحل العاج، وتأهل منتخب المكسيك إلى دور نصف النهائي على حساب منتخب كوريا الجنوبية، بينما تأهل المنتخب البرازيلي على حساب نظيره المصري.

إسبانيا وساحل العاج
منتخب إسبانيا – @SeFutbol

وستقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والمُتوج بالميدالية البرونزية يوم الجمعة المقبل في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة، أما نهائي الأولمبياد فسوف يقام السبت المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة.


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