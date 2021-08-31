أنسيلمو نصراوي رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع البرازيلي أنسيلمو دي مورايس لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم.

أنسيلمو نصراوي:

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أعلن من خلاله التعاقد مع اللاعب، حيث عرض أبرز لقطاته وأهدافه عبر شاشة في ملعب مرسول بارك، وعلق عليه قائلًا: “أنسيلمو اختار العالمي”.

وجذب أنسيلمو صاحب الـ32 عامًا الأنظار مع الوحدة، إلا أن هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى رسميًّا، لفت أنظار أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إليه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان أنسيلمو دي مورايس قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل أن يعلن نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد كعكي الانسحاب من المفاوضات رسميًا، بسبب محاولة وكيل أعماله خلق حالة من المزايدة.

النصر يتجاوز عقبة التعاون:

ولعب النصر ضد التعاون على ملعب مرسول بارك في الرياض، يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز العالمي بنتيجة 3/ 1 بفضل ثنائية المغربي عبدالرزاق حمدالله في الوقت القاتل.

ورفع العالمي رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند نقطة واحدة في المركز الـ14.

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