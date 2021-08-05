الفيصلي يسعى لضم جيريمي مينيز

المواطن - مروة نبيل

تعمل إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج على حسم صفقة الفرنسي جيريمي مينيز لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

الفيصلي يفاوض جيريمي مينيز

وأكد الصحافي الإيطالي الشهير نيكولو شيرا، اليوم الخميس، أن جيريمي مينيز تلقى عرضًا رسميًا كبيرًا من نادي الفيصلي للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفيصلي عرض على جيريمي مينيز التوقيع على عقد يمتد لـ3 مواسم، مشيرًا إلى أن اللاعب الفرنسي يقترب من الرحيل عن صفوف ريجينا هذا الصيف.

مينيز.. مسيرة مميزة

ويملك مينيز صاحب الـ34 عامًا خبرة كبيرة، حيث إنه سبق أن لعب في صفوف روما وميلان في إيطاليا، ولكنه لم ينجح في التتويج بالألقاب معهما، وتألق بشكل لافت مع الفرق الأول لكرة القدم بنادي موناكو الفرنسي.

وخطف مينيز الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان وتوج معه بـ5 ألقاب، ثم انتقل إلى صفوف كلوب أمريكا المكسيكي، وحصد معه بطولتين، إلا أن الإصابة أنهت مسيرته مع الفريق.

وانتقل جيريمي مينيز إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريجينا المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي في يونيو 2020، مؤكدًا آنذاك أنه انضم إليه أملًا في قيادته للتأهل إلى منافسات الكالتشيو.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة