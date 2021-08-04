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المصري كيشو يحصد برونزية المصارعة في طوكيو 2020
بعد تغلبه على الروسي سوركوف

المصري كيشو يحصد برونزية المصارعة في طوكيو 2020

2021/08/04
الساعة 3:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المصري كيشو يحصد برونزية المصارعة في طوكيو 2020 محمد إبراهيم
المواطن - مروة نبيل

نجح لاعب مصر للمصارعة الرومانية، محمد إبراهيم كيشو في التتويج بالميدالية البرونزية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

كيشو يتوج بالميدالية البرونزية

وتوج كيشو بالميدالية البرونزية بعد فوزه على الروسي أرتيم سوركوف ضمن منافسات وزن تحت 67 كجم، حيث نجح في تحقيق الفوز بسبب إحرازه للنقطة الأخيرة في المواجهة التي انتهت بنتيجة 1/1.

 

محمد إبراهيم كيشو
احتفال المصارع المصري

وكان كيشو قد بدأ مشواره في طوكيو 2020 بالفوز على لاعب كوريا الجنوبية، هانسو ريو في الدور ثمن النهائي بنتيجة 7/6، وتغلب في ربع النهائي على بطل أرمينيا، كارين أرام، وخسر في الثواني الأخيرة من نصف النهائي أمام الأوكراني بارزيف ناسيبوف.

 

محمد إبراهيم كيشو
المصارع المصري

أبرز إنجازات مصر في الأولمبياد

وتُعد الميدالية التي حققها محمد إبراهيم اليوم هي الثالثة لمصر ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث نجح بطلا التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى في التتويج بالميدالية البرونزية أيضًا.

وفي إنجاز تاريخي، تمكن منتخب مصر لكرة اليد من التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على ألمانيا، ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذه المرحلة في تاريخ الأولمبياد.

منتخب مصر لكرة اليد 1
جانب من الاحتفالات


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