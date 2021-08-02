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مازن الياسين رابعًا في سباق 400 متر بـ أولمبياد طوكيو
ضمن منافسات دور نصف النهائي

مازن الياسين رابعًا في سباق 400 متر بـ أولمبياد طوكيو

2021/08/02
الساعة 3:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مازن الياسين رابعًا في سباق 400 متر بـ أولمبياد طوكيو
المواطن - محمد سمعه

أنهى العداء السعودي مازن الياسين منافسات دور نصف النهائي بسباق الـ400 متر في المركز الرابع ليودع الأولمبياد بعد احتلاله هذا المركز.

وذكر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية عبر “تويتر” أن الياسين أنهى مشاركته بالأولمبياد بعد حلوله رابعًا في السباق بزمن قدره 45,37 ثانية بالمجموعة الثانية للدور نصف النهائي.

رقم شخصي مميز لـ مازن الياسين قبل إنهاء مشاركته

وكان  العداء الياسين تأهل لدور الـ4 أمس الأحد بعد أن حقق التأهل في زمن قدره 45,16 ويعد رقم شخصي جديد له.

العداء مازن الياسين

المنافسون بالمجموعة الثانية

وتواجد في المجموعة الثانية أيضًا، كل من؛ سكوتش لوينغو المصنف الـ30 عالميًّا، ألونزو راسل الـ66 عالميًّا، ستيفين سولومون رقم 50 عالميًّا، مايكل تشيري العاشر عالميًّا، كيفين بورلي رقم 35 عالميًّا، تايلور كريستوفر الـ37 عالميًّا، والثامن عالميًّا ماتشيل سيدينيو.

العداء مازن الياسين

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعة إلى المرحلة التالية من دورة الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى أفضل زمنين من المجموعات الثلاث.

العداء مازن الياسين


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