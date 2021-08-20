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مفاجأة قد تدفع دورتموند لبيع هالاند
رغم تمسك النادي باستمراره

مفاجأة قد تدفع دورتموند لبيع هالاند

2021/08/20
الساعة 1:58 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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مفاجأة قد تدفع دورتموند لبيع هالاند هالاند - المصدر @BlackYellow
المواطن - مروة نبيل

أبدت إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني، تمسكها باستمرار المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في صفوفه الفريق حتى نهاية منافسات الموسم الحالي على الأقل.

المهاجم النرويجي مع دورتموند

ويرتبط النرويجي الدولي بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند حتى يونيو 2024، ويحظى باهتمام كبير من كبار الأندية الأوروبية، وفي مقدمتهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وتألق هالاند صاحب الـ21 عامًا، بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الموسم الرياضي الماضي، حيث تصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بـ10 أهداف، وأحرز 41 هدفًا خلال 41 مباراة بجميع البطولات.

إيرلينج هالاند

شرط جزائي في عقد دورتموند

وأشارت صحيفة “ماركا”، إلى وجود شرط جزائي في عقد هالاند تبلغ قيمته 75 مليون يورو، يحق له تفعيله مع حلول صيف 2022، واصفة الأمر بالمفاجأة التي قد تؤدي إلى تحول تام في مستقبل المهاجم، خلال الموسم الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن عقد المهاجم النرويجي مع دورتموند ينص على إمكانية تفعيل بند الشرط الجزائي بداية من 1 سبتمبر المقبل، ما يعني قدرة اللاعب على الرحيل في الميركاتو الشتوي نظير دفع 75 مليون يورو.

ويُعتبر هذا السعر زهيدًا في الوقت الراهن بالنسبة لقدرات هالاند التهديفية، التي أظهرها على مدار الأشهر الماضية، خاصة وأن قيمته السوقية قد تجاوزت حاليًا 100 مليون يورو.

هالاند
المهاجم النرويجي – المصدر @BlackYellow


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