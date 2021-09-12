استشاري يوجه نصائح للوقاية من الانزلاق الغضروفي

المواطن - الرياض

وجه د. عبدالعزيز شبرين استشاري جراحة العمود الفقري مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من الانزلاق الغضروفي.

فيديو | د.عبد العزيز شبرين لـ #برنامج_اليوم: من طرق الوقاية من الانزلاق الغضروفي عدم الجلوس و الوقوف بكثرة لفترة طويلة pic.twitter.com/xqHMBW1AYc — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 12, 2021

وقال شبرين، خلال استضافته مع “برنامج اليوم”، على قناة “الإخبارية”، إنه ينصح بعدم الجلوس والوقوف بكثرة لفترة طويلة.

ونصح شبرين أيضًا بعدم الجلوس أكثر من ساعة، وعدم الجلوس لمدة طويلة بشكل عام خاصة لمن يعاني من آلام الظهر.

وأوضح أن الوقوف لمدة طويلة يسبب مشاكل صحية لأنه يسبب شد عضلات الظهر.

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