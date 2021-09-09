الفراج: سيتم السماح لفريق تراكتور بتسجيل 5 لاعبين

المواطن - مروة نبيل

حسم الإعلامي وليد الفراج الجدل الذي أُثير خلال الساعات الماضية بشأن احتمالية تأجيل مباراة النصر ضد تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا.

الموافقة على تسجيل تراكتور لـ5 لاعبين:

وقال وليد الفراج خلال برنامجه “أكشن مع وليد”: “سيتم السماح لفريق تراكتور الإيراني بتسجيل 5 لاعبين من فئة الشباب.. ولن يتم تأجيل المباراة، ستُقام مواجهته أمام النصر في الموعد المحدد من قبل”.

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد تراكتور تبريز الإيراني، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد في قطر، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما صعد الفريق الإيراني كأفضل ثان من المجموعة الثانية، حيث حصد 10 نقاط.

كورونا يضرب الفريق الإيراني:

وطالب تراكتور الإيراني، مساء أمس، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مواجهته المرتقبة ضد فريق النصر، لعدم اكتمال النصاب القانوني لقائمته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتقدم النادي الإيراني بعد ذلك بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل السماح له باستدعاء لاعبين سواء من الفئات السنية أو الرديف بدلًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المصابين بفيروس كورونا، إلا أن الاتحاد القاري لم يُعلق على الأمر حتى الآن.

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