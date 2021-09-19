الملكية الفكرية ترد على سؤال “المواطن” حول تصنيع لقاحات كورونا في السعودية

المواطن - حسن عسيري - الرياض

أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر بن أحمد الحكمي، أنه يحق للشركات السعودية تصنيع لقاحات كورونا وفق الإجراءات القانونية بعد الحصول على ترخيص تعاقدي من الشركات المالكة لبراءة الاختراع.

وقال متحدث الملكية الفكرية ردًا على سؤال “المواطن” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إنه حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق تعاقدي بين الشركات المالكة للقاحات والشركات الوطنية يمكن تصنيع اللقاحات وفق الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع.

لقاحات كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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