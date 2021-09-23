واصل الفرنسي كريم بنزيما تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لينضم إلى قائمة ذهبية في تاريخ الدوري الإسباني الممتاز.

كريم بنزيما ينضم لقائمة الـ200 هدف بالدوري الإسباني

وسجل كريم بنزيما هدفين خلال مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا التي أُقيمت، مساء أمس الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز المرينغي بنتيجة 6/1.

وأشارت شبكة الإحصائيات “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن كريم بنزيما رفع رصيده إلى 200 هدف في الليغا؛ وانضم لقائمة تضم 9 لاعبين فقط، تمكنوا من تسجيل 200 هدف أو أكثر في الدوري الإسباني.

وتضم القائمة كلاًّ من؛ ليونيل ميسي (474)، كريستيانو رونالدو (311)، زارا (251)، هوجو سانشيز (234)، راؤول غونزاليس (228)، دي ستيفانو (227)، سيزار (222)، كويني (219) وباهينو (211).

ولفتت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن هناك عدة لاعبين آخرين ما زالوا نشطين في الليغا سجلوا أكثر من 100 هدف، وهم؛ لويس سواريز (170) وجريزمان (155) وسولدادو (126) ونيجريدو (121) وياجو أسباس (116) وراؤول جارسيا (101).

أهداف بنزيما الـ200 في الليغا

وجاءت أهداف كريم بنزيما الـ200 في الليغا كالتالي؛ 2009/ 2010 “8 أهداف”، 2010/ 2011 “15 هدفًا”، 2011/ 2012 “21 هدفًا”، 2012/ 2013 “11 هدفًا”، 2013/ 2014 “17 هدفًا”، 2014/ 2015 “15 هدفًا”.

كما أحرز 24 هدفًا موسم 2015/ 2016، 2016/ 2017 “11 هدفًا”، 2017/ 2018 “5 أهداف”، 2018/ 2019 “21 هدفًا”، 2019/ 2020 “21 هدفًا”، 2020/ 2021 “23 هدفًا”، و2021/ 2022 “8 أهداف حتى الآن”.