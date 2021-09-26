يبدو أن المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مهدد بغياب بعض من نجومه عن مباراة الأهلي الجمعة المقبلة في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب خوف جماهير الاتحاد

وكانت جماهير العميد أبدت تخوفها من الأداء الخشن والتدخلات العنيفة للاعبي التعاون على نجوم العميد خلال مباراة الفريقين بالجولة السادسة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الأكثر تعرضًا للإصابة في مباراة التعاون

وعرضت لقطات من المباراة التدخلات العنيفة التي تعرض لها الثنائي البرازيلي رومارينيو وإيجور كورونادو، مما جعل جماهير العميد تشعر بالقلق حول إمكانية غيابهما عن مباراة الأهلي بسبب الإصابة.

وكانت جماهير العميد انتقدت الحكم سامي الجريس بسبب عدم قيامه بدوره وهو حماية اللاعبين.

العميد يحصل على مليون ريال

وفي سياق آخر، ضمن نادي الاتحاد الحصول على مليون ريال كمكافأة من وزارة الرياضة، وذلك وفقًا لإستراتيجية دعم الأندية للموسم الرياضي الحالي بعد الحضور الجماهيري الكبير للعميد في مباراة التعاون.

وحضر أكثر من 34 ألف مشجع لمتابعة مباراة العميد ضد التعاون التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ووفقًا للإستراتيجية فإن الـ16 ناديًا في دوري المحترفين يمكن لكل نادٍ منهم الحصول على 15 مليون ريال في الموسم في حال حضر عدد كبير من الجماهير للمباريات المقامة على أرضه بواقع مليون ريال في المباراة الواحدة، حيث تصل نسبة الحضور إلى 90%.