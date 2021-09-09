مكاسب بالجملة لـ النصر حال انسحاب تراكتور

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يأمل نادي النصر السعودي، في موافقة الاتحاد الآسيوي على طلب انسحاب نظيره تراكتور الإيراني، من المباراة المرتقبة التي ستجمع الفريقين، في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان من المنتظر إقامة المباراة بين الفريقين، يوم 14 سبتمبر الجاري، على ملعب خليفة الدولي، بالعاصمة القطرية الدوحة، لكن النادي الإيراني يعاني من مشاكل وأزمات إدارية قد تؤدي إلى انسحابه.

تراكتور يطلب الانسحاب:

وتقدم نادي تراكتور الإيراني، أمس الأربعاء، بطلب رسمي للاتحاد الآسيوي لتأجيل مباراته ضد النصر أو الموافقة على انسحابه من دوري أبطال آسيا؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني لقائمته.

الفريقان في دوري أبطال آسيا:

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما صعد الفريق الإيراني كأفضل ثانٍ من المجموعة الثانية، حيث حصد 10 نقاط.

مكاسب النصر حال انسحاب تراكتور:

المكسب الأول والأهم، الذي سيحصل عليه نادي النصر حال انسحاب نظيره نادي تراكتور الإيراني، هو التأهل الرسمي للدور ربع النهائي بدون أي مجهود أو مشقة.

وبسبب الصعود إلى الدور ربع النهائي، سيحصل الفريق النصراوي على خدمات المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق في مواجهة الدور ربع النهائي بشكل طبيعي، حيث كان من المقرر غيابه عن مواجهة تراكتور في ثمن النهائي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وعلى المستوى الدفاعي، فإن النصر، سيستعيد خدمات الثنائي عبدالله مادو وعلي لاجامي، حيث كان يعاني كلٍ منهما من الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

والجدير بالذكر أن الفريقين في انتظار أن يعلن الاتحاد الآسيوي قراره خلال الساعات القليلة المُقبلة، بشأن تأجيل المباراة أو لعبها.

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