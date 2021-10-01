نجح الفريق الكروي الأول بنادي الشباب في إنهاء الشوط الأول من مباراته ضد الفيحاء متقدمًا بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص الشوط الأول من مباراة الشباب والفيحاء:

وسجل لليث كل من كارلوس جونيور وأحمد شراحيلي، بينما سجل لـ الفيحاء اللاعب رامون لوبيز.

المكاسب التي سيحققها الليث:

ويرغب الليث في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث للقفز 3 مراكز في سلم ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى ضمان عدم إقالة المدرب البرازيلي شاموسكا.

وقبل مباراة الليث والفيحاء، يتواجد ضمك بالصدارة مؤقتًا برصيد 14 نقطة، يليه نادي الاتحاد ثانيًا برصيد 13 نقطة، والنصر والهلال ثالثًا ورابعًا برصيد 12 نقطة لكل فريق.

أما الرائد ففي المركز الخامس برصيد 11 نقطة، والفيحاء سادسًا برصيد 10 نقاط بينما الفتح والحزم في المركزين السابع والثامن برصيد تسع نقاط لكل فريق.

الفيصلي تاسعًا برصيد ثماني نقاط، والاتفاق عاشرًا برصيد 7 نقاط، ثم يتواجد نادي الشباب في المركز الـ11 في ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 6 نقاط أما الأهلي والباطن فيتواجدان في المركزين الـ12 والـ13 برصيد 5 نقاط، أما أندية الطائي وأبها والتعاون فتحتل المراكز من 14 إلى 16 على الترتيب برصيد 4 نقاط لفريقي الطائي وأبها ورصيد 3 نقاط لفريق التعاون.