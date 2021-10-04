يُعد الهلال والباطن أكثر الأندية معاناة في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية.

وكان ناصر الهويدي رئيس الباطن أكد في تصريحات تلفزيونية أن حكم مباراة الفيصلي بالجولة السابعة ظلم فريق الباطن مضيفًا أنه لم يكن بالمستوى ومشيرًا إلى أن تقنية الفيديو كثيرًا ما تظلم فريقه.

رئيس الباطن يتحدث عن المعاناة التحكيمية

وتابع رئيس الباطن : ” هل التحكيم حالف ما يمنح الباطن ركلة جزاء ؟!، أمام الفتح لم تُحتسب لنا ركلتا جزاء، وهدف النصر في مباراتنا كان من تسلل واضح”.

وواصل ناصر الهويدي قائلًا: ” لا يُمكن السكوت على الأخطاء التحكيمية المتكررة التي يتعرض لها الباطن، ورفعنا خطابًا بكل هدوء لـ رئيس لجنة الحكام ثم يقول آسف، وننتظر تطوير الحكم السعودي ولكن لا جديد، والميزانية لدى الباطن، لا تسمح باستقطاب حكام أجانب، نريد تطوير الحكم السعودي ولكن ما يحدث هو مأساة”.

الهلال عانى من الأمر ذاته

وفي السياق ذاته، أكد الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان على أن نادي الهلال حُرم من ركلتي جزاء خلال مباراة الحزم التي أُقيمت الخميس الماضي بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الحكم السعودي أحمد الرميخاني أدار مباراة الأزرق ضد الحزم التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتحدث سمير عثمان في برنامج ” أكشن مع وليد” على قناة MBC Action قائلًا: ” الحكم أحمد الرميخاني لم يحتسب ركلتي جزاء للأزرق في الدقيقتين 7 و 48، وضربة الجزاء التي احتُسبت للحزم كانت صحيحة، وضربة الجزاء التي احتُسبت للزعيم في نهاية اللقاء كانت صحيحة بالدقيقة الـ98″.