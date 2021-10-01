نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق مكاسب عديدة بعد تجاوزه لعقبة أبها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي يفوز على أبها بثلاثية

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره أبها، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع العالمي رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 4 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير.

النصر يحقق مكاسب عديدة

وحقق النصر مكاسب عديدة، حيث إنه نجح في تجاوز خسارته أمام الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة بتحقيق فوزين متتاليين على حساب الباطن وأبها، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الوحدة الإماراتي.

ومن المقرر أن يلعب العالمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي يوم 16 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتمكن النصر من تحقيق الفوز الثاني على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى هذا الموسم، والانتصار الرابع له، ليكون الأكثر تحقيقًا للانتصارات بالتساوي مع ضمك والاتحاد، كما أنه يملك مباراة مؤجلة ضد الطائي.

ويُعد فوز العالمي على أبها هو الانتصار الأول له خارج ملعبه هذا الموسم، بعد خسارته أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في ملعب المجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية، وأصبح ثاني أقوى هجوم هذا الموسم برصيد 13 هدفًا.

وواصل نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا تألقه في المساهمة بتسجيل الأهداف، وأحرز هدفه الخامس، كما قدم تمريرتين حاسمتين، فيما استعاد الكاميروني فينسنت أبو بكر حاسة التهديف، وهز شباك أبها.