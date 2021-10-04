على خلفية عطل فني هائل أسفر عن تعليق عمل منصات التواصل الاجتماعي لشركة “فيسبوك” بدا نطاق facebook.com معروضًا للبيع، وسط ترجيحات عن تعرض الخدمات لهجوم إلكتروني كبير.

facebook.com معروض للبيع!

ونشر في موقع “whois.domaintools”، مساء اليوم الاثنين، إعلان ترويجي يقول: إن نطاق “facebook.com” بات معروضًا للبيع، الأمر الذي لقي اهتمامًا بالغًا من قبل وسائل الإعلام والمستخدمين، بحسب “روسيا اليوم”.

وأشار مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي إلى أن نطاقه اختفى عمليًّا وبدا محذوفًا من جداول التوجيه العالمية، الأمر الذي يدفع للاعتقاد أن الشركة تعرضت لهجوم إلكتروني خطير قد يكون منفذًا من داخلها.