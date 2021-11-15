هاجم رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، المدير الفني السابق، الإيطالي باولو تراميزاني، موضحًا الأسباب التي أدت إلى إقالته من تدريب الفريق.

سلوكيات حمقى..!

رئيس #الفيصلي "فهد المدلج" يكشف لكورة تفاصيل بعض تصرفات المدرب "تراميزاني"، الذي وصفها بـ"الحمقاء" #كورة_روتانا pic.twitter.com/BusUePmTft — برنامج كورة (@korarotana) November 14, 2021

المدلج ينتقد تراميزاني:

وانتقد فهد المدلج المدرب الإيطالي الذي كان يُعامل اللاعبين بـ”عصبية” شديدة، ووصف تصرفاته بـ”الحمقاء”، مؤكدًا أن هناك العديد من الأمور الذي يمكن أن تمر، ولكن “الحمقاء” لا يمكن أن تُحتمل.

وتابع: “من الأمور الحمقاء، طلب الاجتماع معي في إحدى المرات، وقال لي سمعت أحد الجمهور خلفي يقول لي غير غير، قولتله هذا جمهور، قال لا أحد يتدخل في عملي، وأشياء أخرى كثيرة”.

وأضاف: “مثلًا مباراة أبها وصلت المطار وذهب إلى الملعب مباشرة، وجلست على كرسي، وتصرف بشكل غريب وكان يبتعد عني، وعندما خرج اللاعبين إلى إجراء عمليات الإحماء جاء لي الغرفة الأخرى وسلم علي، عرفت أنه يخاف أن تقل شخصيته أمام اللاعبين”.

وواصل فهد المدلج تصريحاته لبرنامج “كورة”، قائلًا: “أشياء كثيرة لا أريد ذكرها أو الخوض فيها كثيرًا، في النهاية عقدت اجتماعًا مع مجلس الإدارة، وتشاورت مع الجهاز الإداري، وبعض اللاعبين عن طريق إدارة الفريق، وجاء قرار الإدارة مرحب به من الجميع، ولم يغضب لاعب واحد من إقالته”.

واختتم رئيس نادي الفيصلي تصريحاته قائلًا: “اختلف الأمر كثيرًا مع قدوم المدير الفني دانييل راموس، حتى الوضع النفسي أفضل كثيرًا، وأيضًا الشق الفني، مدرب آخر 3 مواسم من أفضل المدربين في الدوري البرتغالي، وهذا مكسب ليس لنا فقط بل للكرة السعودية”.

الفيصلي هذا الموسم:

وقررت إدارة الفيصلي شهر أكتوبر الماضي إنهاء عقد المدير الفني باولو تراميزاني بالتراضي بين الطرفين، بعد تذبذب الأداء والنتائج، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 مواجهات، والخسارة مرتين.