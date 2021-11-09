عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم لمدة 4 أيام.

الهلال يواصل تدريباته:

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، حيث بدأ المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة بالكرة، وفرض جارديم جملًا تكتيكية، اختتمها بمناورة فنية على جزء من الملعب.

وشهدت تدريبات الهلال اليوم مشاركة المالي موسى ماريغا في الجزء الأول من المران، قبل أن يُكمل برنامجه التأهيلي، فيما واصل الثنائي ياسر الشهراني والكوري جانغ هيون سو برنامجيهما التأهيليين في العيادة وصالة الإعداد البدني.

الزعيم هذا الموسم:

ومن المقرر أن يلعب الزعيم ضد بوهانغ ستيلرز الكوري، يوم 23 نوفمبر المقبل، على درة الملاعب ضمن منافسات نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، من الفوز 5 مرات والتعادل 4 مرات، ولديه مباراتان مؤجلتان.