يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، استعدادات قوية وذلك استعدادًا لمواجهة فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.

ياسر الشهراني ثالث عنصر مُنتظر

وينتظر الزعيم بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عودة المدافع ياسر الشهراني للتدريبات الجماعية حتى تكون اكتملت عناصر الفريق حيث يغيب حاليًا عن التدريبات الجماعية ويُكمل برنامجه التأهيلي.

وعاد إلى تدريبات الزعيم مؤخرًا كل من المالي موسى ماريجا والكوري الجنوبي جانغ هيون سو.

وذكر الحساب الرسمي للنادي أن المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو شارك في جزء من تدريبات الفريق الأول أمس السبت ثم أكمل بعد ذلك برنامجه التأهيلي.

بينما شارك ماريجا في تدريبات الفريق الكروي الأول في الهلال، مساء أول أمس الجمعة، وذلك بعد أن تعافى من الإصابة مؤخرًا.

ويستعد الزعيم لمواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري، وذلك في نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

موعد مباراة الهلال والطائي

يذكر أن الهلال سيواجه فريق الطائي، غدًا “الاثنين”، حيث يطمح المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين، من أجل الاستعداد لنهائي الآسيوية.