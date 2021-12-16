تترقب الجماهير ديربي الرياض بين النصر والهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

النصر والهلال الأكثر استحواذًا

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النصر والهلال الأكثر استحواذًا هذا الموسم.

ولفتت إلى أن مواجهة اليوم تجمع بين أكثر فريقين في متوسط الاستحواذ في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، الهلال بنسبة 65%، والنصر بنسبة تصل إلى 95%.

ديربي الرياض المؤجل من الجولة الثامنة

وتنطلق، بعد قليل، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره النصر المؤجلة من الجولة الثامنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد الملك فهد الدولي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع النصر في المركز السابع بـ17 نقطة من 12 لقاء.