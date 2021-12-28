أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية التي أُقيمت، اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بالعاصمة القاهرة عن مواجهات عربية قوية.

قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية

ويتواجد في المجموعة الأولى، كل من؛ بيراميدز المصري، الصفاقسي التونسي، زاناكو الزامبي وأهلي طرابلس الليبي، وذلك حسبما أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم.

ويتواجد في المجموعة الثانية كل من؛ شبيبة القبائل الجزائري وفريق أو رويال ليوباردز إي سواتيني، أولاندو بايريتس الجنوب إفريقي شبيبة الساورة الجزائري، الاتحاد الليبي، والمجموعة الثالثة؛ ثنائي الكونغو مازيمبي وإيه أس أوتوهو، القطن الكاميروني والمصري.

وتضم المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2021/ 2022، كلًا من؛ نهضة بركان المغربي، سيمبا التنزاني، آسيك ميموزا الإيفواري والحرس الوطني من النيجر.

مواعيد مباريات مرحلة المجموعات

ومن المقرر أن تنطلق مرحلة المجموعات، يوم 13 فبراير، على أن تُقام منافسات الجولة الثانية يوم 20 من الشهر ذاته، وتُقام لقاءات الجولة الثالثة يوم 27 فبراير أيضًا.

وتُقام مباريات الجولة الرابعة يوم 13 مارس، ثم الجولة الخامسة يوم 20 من الشهر ذاته، على أن تُقام الجولة السادسة والأخيرة في الثالث من شهر أبريل، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية.