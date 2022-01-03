أعلن الظاهرة رونالدو دي نازاريو نجم الكرة البرازيلية وريال مدريد الإسباني السابق، إصابته بفيروس كورونا.

وكشف النجم البرازيلي السابق عبر حسابه في “تويتر” أنه يخضع حاليًا لفترة العزل الصحي مضيفًا أنه سيعود إلى أعماله بعدما يتعافى تمامًا من الفيروس.

وبسبب إصابته بـ كورونا، فقد أعلن الظاهرة مالك نادي كروزيرو البرازيلي الجديد عن أنه سيؤجل الاحتفال بذكرى تأسيس نادي كروزيرو ولن يُلغيها حتى يتعافى من الفيروس.

رونالدو يمتلك نصيب الأسد في أسهم كروزيرو

وفي يوم 18 ديسمبر الماضي، أعلن كروزيرو عن انتقال معظم أسهمه للظاهرة البرازيلية رونالدو في صفقة تكلفت 67 مليون دولار.

وأكد نجم الكرة البرازيلية السابق صاحب الـ 45 عامًا من خلال مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أنه قام بشراء نادي كروزيرو وقال: أنا سعيد جدًا بإبرام هذه الصفقة.

ويرى الظاهرة الذي حمل الرقم “9” أثناء توقيع العقد أنه يريد رد الكثير إلى كروزيرو لأنه أول فريق لعب له وقال: أتمنى وضع النادي في المكان والمركز الذي يليق به.

وأضاف: أمامنا الكثير من العمل وأطلب من الجماهير أن يُعيدوا علاقتهم بالنادي مرة أخرى والذهاب إلى الملعب؛ لأننا نحتاج إلى الكثير من القوة والوحدة ولدينا الكثير من العمل والطموح لجعل كروزيرو رائعًا مجددًا.

الظاهرة يملك نادي بلد الوليد مع كروزيرو

وقام رونالدو بدفع 67 مليون دولار ليصبح المساهم الأكبر في النادي البرازيلي ويملك “الظاهرة” منذ عام 2018 حصة مسيطرة من أسهم بلد الوليد الإسباني الذي هبط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي.