أعلن نادي الفيصلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع البرازيلي كلايسون فييرا؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

كلايسون فييرا فيصلاوي:

ونجحت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج في إنهاء إجراءات التوقيع مع الجناح الأيسر البرازيلي كلايسون فيريرا بعقد يمتد حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويملك كلايسون فييرا صاحب الـ27 عامًا خبرة كبيرة، ما دفع إدارة الفيصلي للتعاقد معه والاستفادة من خبراته، حيث لعب في صفوف عدة فرق برازيلية، وهي؛ إيتوانو، بونتي بريتا، كورينثيانز وباهيا.

الفيصلي في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفيصلي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، مساء يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، بعد خسارته ضد الاتحاد في الجولة الماضية.