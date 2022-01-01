اختُتمت منافسات الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت، وذلك بإعلان نادي الاتحاد بطلًا للشتاء ومتصدرًا للدور الأول من المسابقة للموسم الحالي 2021/ 2022.

نتائج مباريات اليوم في الدوري السعودي:

وكانت مباريات اليوم السبت، انتهت بفوز التعاون على ضمك بثلاثية دون رد، وفوز أبها على الرائد بهدف دون رد، وفوز النصر على الفتح بهدف دون رد، وفوز الشباب على الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

ترتيب الدوري بعد نهاية مباريات الدور الأول:

ويتواجد نادي الاتحاد في صدارة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، يليه نادي الشباب ثانيًا برصيد 31 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 26 نقطة، ضمك رابعًا برصيد 26 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 24 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 21 نقطة الرائد سابعًا برصيد 21 نقطة.

الطائي في المركز الثامن برصيد 19 نقطة، يليه نادي أبها تاسعًا برصيد 18 نقطة، الاتفاق عاشرًا برصيد 17 نقطة، الفتح في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، الفيصلي في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، التعاون والباطن في المركزين الـ14 والـ15 برصيد 14 نقطة لكل فريق، الحزم في المركز الـ16 والأخير برصيد 11 نقطة.