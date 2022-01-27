أكد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز أنه لم يحسم وجهته المقبلة بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

أين هي الوجهة القادمة ؟

قوميز: لم أقرر بعد وتلقيت عدة عروض .. بعد قصة الحب مع #الهلال في السعودية فلن أجد مكانًا يسعدني مثل الهلال والسعودية.. تعلمت هنا الكثير عن الإسلام وعن محبة الدين الاسلامي اشترك الآن وتابع على #ShahidVIP #قوميز_في_اكشن#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/zGhCJOqn0f — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 26, 2022

غوميز يؤكد أنه لم يحسم قراره:

وقال غوميز: “لم أقرر بعد وتلقيت عدة عروض.. بعد قصة الحب مع الهلال في السعودية فلن أجد مكانًا يسعدني مثل الهلال والسعودية.. تعلمت هنا الكثير عن الإسلام وعن محبة الدين الإسلامي”.

وكان نادي الهلال قد أعلن مؤخرًا رحيل المهاجم الفرنسي عن صفوفه، بعد مسيرة رائعة استمرت لـ3 مواسم ونصف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كورونا حرمت الهلال من الآسيوية:

وصرح الفرنسي بأن نادي الهلال منحه الكثير، مؤكدًا أن ظروف الإصابات بفيروس كورونا حرمت الفريق من حصد لقب دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).